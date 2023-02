Salzkotten: Siebenjähriger muss nicht vor Gericht gegen Großvater aussagen

Paderborn/Salzkotten

Die Vorwürfe wiegen schwer, ihre Aufklärung ist schwierig. Ein Mann aus Salzkotten soll seinen kleinen Enkel sexuell missbraucht haben, aber er streitet ab, was in der Anklage steht. Die große Jugendkammer des Landgerichts Paderborn steht vor einem Fall, in dem sie mühsam Details zusammentragen muss, um herauszufinden, was geschehen ist.

Von Ulrich Pfaff