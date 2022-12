Wallfahrtsteam in Verne stellt sich Herausforderungen

In diesem Jahr erlebte die Wallfahrtstradition in Verne viele Höhepunkte, als das 850. Jubiläum nachgeholt wurde. Im Rückblick auf die Saison haben die Organisatoren in verschiedenen Sitzungen ein Resümee gezogen.

Neben vielen beeindruckenden Erfahrungen sei auch die Erkenntnis gewachsen, dass sich der Trend der vergangenen Jahre gerade bei den Maiprozessionen fortgesetzt habe. „Es kommen leider immer weniger Wallfahrer an den Maisonntagen nach Verne. Die Beteiligung aus der Gemeinde und die Anmeldung von Wallfahrtsgruppen sind ebenfalls rückläufig. Erfreulich ist, dass weiterhin viele Einzelpilger und Kleinstgruppen kommen“, teilt die Arbeitsgruppe Wallfahrt in den Pfarrnachrichten mit, „wir möchten uns diesem Trend stellen und wollen gleichzeitig die Wallfahrtstradition in Verne wahren und nach neuen Formen für die Zukunft suchen“.

Die Prozessionen führen zur Kapelle am Brünneken. Foto: Oliver Schwabe

Das Wallfahrtsgeschehen soll schon im kommenden Jahr konzentrierter ablaufen. Es werden an allen Sonntagen im Mai Angebote gemacht. Die Prozession zum Brünneken wird aber nur am ersten und am dritten Sonntag gegangen, so Pastor Beule. Das habe die Arbeitsgruppe zusammen mit dem Patoralteam beschlossen. Am zweiten und vierten Maisonntag wird um 18 Uhr eine besondere Marienandacht am Brünneken gehalten. Die Eröffnung der Wallfahrtszeit am 1. Mai wird in der gewohnten Form erfolgen.

Das vergangene Jubiläumsjahr eigne sich schlecht für einen Vergleich. Auch sei die Zahl der Teilnehmer immer schwer zu schätzen, so Beule. Er geht aber von 150 bis 300 Pilgern aus, die an den sonntäglichen Prozessionen teilnahmen. Zu ihnen zählten vorwiegend ältere Menschen, die oftmals auch direkt zur Kapelle am Brünneken kamen.

In ihrer jetzigen Form mit den Prozessionen an jedem Maisonntag werde die Wallfahrtssaison seit etwa 170 Jahren gestaltet. Veränderungen habe es aber immer wieder gegeben. „Tradition wollen wir wahren, sie muss aber zum Fortbestand mit neuem Leben gefüllt werden“, so das Team. Weitere Details will die Arbeitsgruppe noch ausarbeiten. Die in diesem Jahr erstmals gestaltetet „Nacht der Lichter“ soll aber auch 2023 zum Ende der Wallfahrtszeit im Oktober wieder veranstaltet werden.