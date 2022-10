Wer schoss in Salzkotten auf den Graureiher?

Salzkotten-Scharmede

Ein flugunfähiger und sichtbar geschwächter Graureiher wurde am Samstag in die private Wildtierstation von Kirsten Strauch in Willebadessen gebracht. Der geschützte Wildvogel wurde in einem privaten Garten in Salzkotten-Scharmede gefunden. Die Röntgenbilder zeigen: Auf das Tier wurde geschossen.

Von Franz Purucker