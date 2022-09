Wer zündelte nachts am Fahrrad eines 16-Jährigen am Salzkottener Bahnhof?

Salzkotten

Als Manuel K. (Name geändert) am Montagnachmittag mit dem Fahrrad vom Salzkottener Bahnhof nach Hause fahren will, steht er fassungslos vor seinem 460 Euro teuren Mountainbike. Unbekannte hatten das Fahrrad – vermutlich in der Nacht – angezündet und das gleich mehrfach. Das Motiv bleibt ein Rätsel.

Von Franz Purucker