Zu (fast) jeder Zeit in die Stadtbibliothek Salzkotten

Salzkotten

Als erste Stadtbibliothek im Kreis Paderborn erweitert die Bücherei in Salzkotten an diesem Donnerstag mit der Open Library (Offene Bücherei) deutlich ihre Ausleihzeiten. An fünf Tagen in der Woche finden die Nutzerinnen und Nutzer auch außerhalb der bisherigen Öffnungszeiten Einlass in die Bibliothek, ohne dass dort Personal im Einsatz ist. Insbesondere können die Angebote der Stadtbibliothek in der Marktstraße nun auch samstags genutzt werden.

Von Marion Neesen