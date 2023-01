Zwei Spenden für die Speisenkammern Salzkotten

So hatte die Katholische Kirchengemeinde Niederntudorf zu „Adventlicher Kirche und Gemütlichkeit“ eingeladen. Diese Begegnungen nach dem Hochamt sind Tradition geworden und werden gut angenommen. Den Erlös von 450 Euro überbrachten die Vertreter des Pfarrgemeinderates Werner Hellwig und Matthias Kunze der Speisenkammer.

Karin Schmidt erläuterte bei der Übergabe zunächst die Organisation und die Abläufe ihrer Arbeit: „Die Menschen kommen nicht grundlos zu uns und bei vielen Besucherinnen und Besuchern stehen bis zu zehn weitere Personen dahinter, die versorgt werden müssen.“ Mit ihrem ehrenamtlichen Team freut sie sich darüber, dass die Spendenbereitschaft der Geschäfte und Märkte nicht nachgelassen habe.

Allerdings sei die Zahl der Besucherinnen und Besucher deutlich gestiegen, sodass die Speisenkammer auch immer wieder in der Situation sei, Lebensmittel dazu kaufen zu müssen. „Da ist Ihre Spende eine wertvolle Hilfe“, so Schmidt. Unterstützerinnen und Unterstützer können sich unter Telefon 0171/5747587 an Karin Schmidt wenden. „Das war eine beeindruckende Erfahrung heute Nachmittag“, sagte Matthias Kunze, „und wir werden überlegen, wie wir die Speisenkammer auch weiterhin unterstützen können.“

Mit 7000 Euro unterstützt die Zweigniederlassung Büren-Salzkotten der Verbundvolksbank OWL die ehrenamtlich geführten Speisenkammern des Caritasverbandes in Büren, Bad Wünnenberg und Salzkotten. Bei der Spendenübergabe im Beratungscenter der Volksbank in Salzkotten berichteten die Vertreterinnen und Vertreter des Caritasverbandes und der Speisenkammern über die aktuelle Situation.

Auf Weihnachtsgeschenke verzichtet

Demnach sei die Zahl der Kunden in den vergangenen Monaten massiv gestiegen. Gründe seien unter anderem die steigenden Lebensmittelpreise und die zusätzlichen Bedürftigen aus der Ukraine. Auf der anderen Seite werde es immer schwieriger, haltbare Lebensmittel zu beschaffen. Auch die Personalprobleme und der hohe Verwaltungsaufwand wurden thematisiert. Karl-Udo Lütteken, Mitglied der Geschäftsleitung der Verbundvolksbank OWL, betonte: „Die Speisenkammern haben es mit schwierigen Rahmenbedingungen zu tun. Die Ehrenamtlichen engagieren sich hier vorbildlich, damit es Menschen in Not besser geht. Deshalb unterstützen wir die Arbeit der Speisenkammern als Genossenschaftsbank in der Region sehr gerne mit unserer Spende.“

Die Verbundvolksbank OWL verzichtete in diesem Jahr erneut auf Weihnachtsgeschenke und unterstützte stattdessen Einrichtungen und Hilfsprojekte in OWL und im Altkreis Brilon, die sich um in Not geratene Menschen kümmern. Insgesamt stellte die Verbundvolksbank OWL in diesem Jahr 80.000 Euro zur Verfügung.