Saturn schließt Filiale in Paderborn

Foto:

Die Elektronik-Fachmarkt-Kette Saturn ist in vielen Städten jahrelang ein Garant für Kundenfrequenz gewesen. Das riesige Warenangebot auf riesigen Verkaufsflächen zog von jeher Technik-Freunde an. Doch die Zeit des großflächigen stationären Handels ist vorüber. Media Markt Saturn hat seinen Meister gefunden: Der Internetriese Amazon ist ein übermächtiger Konkurrent. Die Schließung von Filialen geht zulasten von Kunden, die dem Versandhandel nichts abgewinnen können. Es gibt immer noch genug Menschen, die ein Gerät erstmal in Händen halten wollen, bevor sie es per „Klick“ bestellen. Paderborn verliert mit Saturn einen Kundenmagneten. Gleichzeitig geht das Zittern um die ungewisse Zukunft der Galeria Kaufhof weiter. In der Haut der Mitarbeiter möchte niemand stecken. Ingo Schmitz