SCP-Anhänger greifen Basketballfans in Paderborn an

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, waren die beiden Gruppen am Samstag um 18.30 Uhr auf dem Maspernplatz aufeinandergetroffen. Die Fußballfans kehrten gerade mit einem Bus von dem Auswärtsspiel ihres Teams aus Braunschweig zurück. Die Basketballfans trafen zeitgleich per Bus ein, um das Spiel ihrer Mannschaft Phoenix Hagen gegen die Uni-Baskets in der Maspernhalle zu sehen.

„Nach einem kurzen Wortwechsel griffen dann die Fußballfans die Basketballfans an und schlugen auf diese ein. Durch die Auseinandersetzung wurden sechs Basketballfans leicht verletzt“, schildert die Polizei die weitere Entwicklung. Die Beamten seien wenige Minuten später mit einem starken Polizeiaufgebot vor Ort gewesen. Zuvor habe nach Angaben der Uni Baskets bereits der Sicherheitsdienst des Basketball-Zweitligisten eingegriffen, Unbeteiligte geschützt und zwei der Angreifer festgesetzt. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, ließen die Uni Baskets flüchtende Phoenix-Hagen-Fans am Samstag ohne Kartenkontrolle in das Sportzentrum Maspernplatz.

Die Polizei: „Insgesamt konnten zwölf Fußballfans vorläufig festgenommen werden. Sie wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt.“ Die Ermittlungen – unter anderem wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch – laufen.

Bereits nach dem Pokalspiel des SC Paderborn gegen den SV Werder Bremen am Mittwoch (19. Oktober) hatten SCP-Fans zwei Bremen-Fans angegriffen.

Stellungnahme des SCP

Der SC Paderborn hat am Samstagnachmittag eine Stellungnahme veröffentlicht- hier der Wortlaut:

"Der SC Paderborn 07 verurteilt schärfstens, was in Braunschweig und auch in Paderborn am gestrigen Samstag passiert ist. In Braunschweig waren zu Beginn der 2. Halbzeit zahlreiche pyrotechnische Gegenstände im Paderborner Block gezündet worden. Im Umfeld des Zweitliga-Basketballspiels zwischen den Uni Paderborn Baskets und Phoenix Hagen war es am Abend zu einer Auseinandersetzung von vermeintlichen SCP-Anhängern mit Hagener Zuschauern, die teilweise verletzt wurden, gekommen.

Diese Handlungen sind mit dem SCP-Leitbild in keinster Weise vereinbar. „Dabei handelt es nicht um SCP07-Fans, sondern um gewaltbereite Idioten, die im Sport nichts zu suchen haben. Sie verfolgen offenbar das Ziel, unserem Verein wirtschaftlich und im Ansehen zu schaden,“ zeigt sich SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger entsetzt über die Taten und ergänzt: "Das hat mit einer positiven Fankultur nichts zu tun.“

Wenn die Ermittlungen der Polizei in Braunschweig und in Paderborn abgeschlossen sind, wird der SC Paderborn 07 dazu eine weitere Stellungnahme abgeben. In der Zwischenzeit wird der Verein seinen bisher erfolgreichen „Blau-schwarzen Dialog“ mit dem Fanbeirat und der Fanszene weiter intensiv nutzen, um die Vorfälle gemeinsam aufzuarbeiten."