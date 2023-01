Scheibe eingeschlagen: Einbruch in Friseursalon 

Bei einem Einbruch in einen Friseursalon wurde die Registerkasse mit Wechselgeld gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch an der Bielefelder Straße. Laut Polizei wurde die Scheibe der Eingangstür mit einem Pflasterstein eingeschlagen.

Der betroffene Salon liegt an der Bielefelder Straße und der Ecke Kaiser-Heinrich-Straße. Die entwendete Registerkasse wurde am Mittwochmorgen aufgebrochen auf dem Parkplatz an der Sertürnerschule am Schlossgarten gefunden, wie die Polizei berichtet.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.