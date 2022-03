Schilder-Putzaktion: 680 rote Richtungspfeile im Kreis Paderborn erneuert

Radfahrerinnen und Radfahrern wissen die markanten weißen Schilder mit roter Schrift zu schätzen, denn sie geben die Richtung vieler schöner Radwege vor. Die Radweg-Beschilderung ist auffällig und hilfreich – aber in Nordrhein-Westfalen auch etwas in die Jahre gekommen. Vor mehr als zehn Jahren wurden die Schilder vom Land angebracht.

Zum Start der Rad-Saison erstrahlen die Schilder im neuen Glanz. Davon überzeugen sich in Delbrück (von links): Patric Ranis (Ge-Komm), Euren Bitjukov (Geschäftsführer Ge-Komm), Linda Noack (Kreis-Radverkehrsplanerin), Landrat Christoph Rüther und Bürgermeister Werner Peitz.

Im Kreis Paderborn werden sie nun im zweiten Jahr in Folge auf Hochglanz gebracht – dank eines zweijährigen interkommunalen Pilotprojektes zwischen dem Kreis und allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Gestartet wurde die Putzaktion diesmal in Delbrück.

„Wir haben in diesem Jahr gemeinsam mit anderen Kommunen in OWL den Deutschen Fahrradpreis für unser Engagement im Radverkehr verliehen bekommen. Darauf sind wir sehr stolz“, blickt Landrat Christoph Rüther zurück. Ein Grund zum Ausruhen sei das aber „natürlich noch lange nicht“. Mit der Pflege der Beschilderung werde, so der Paderborner Landrat, ein weiterer Baustein zur Förderung des Radverkehrs umgesetzt.

Einige Schilder sind mit den Jahren etwas verblasst, andere beschädigt. Immer mal wieder müssen die Kontrolleure der beauftragen Firma Ge-Komm feststellen, dass Schilder geklaut wurden. So müssen dem Kreis zufolge aktuell 58 Schilder im Paderborner Land ersetzt werden. Bei 680 Schildern werden die ausgeblichenen roten Richtungspfeile erneuert. Alle Schilder werden geputzt und gesäubert.

Delbrücks Bürgermeister zieht eine positive Bilanz nach dem ersten Jahr des Pilotprojektes: „Die Qualität der Beschilderung hat sich sichtbar verbessert. Nicht nur den Kommunen ist mit dieser Maßnahme geholfen, sondern auch den Radfahrerinnen und Radfahrern“.

Neu an dem Pilotprojekt ist, dass die Unterhaltung der Radweg-Beschilderung im Frühjahr für den gesamten Kreis ausgeschrieben wurde, unabhängig davon, ob der Eigentümer der Straße das Land, der Kreis oder eine Gemeinde beziehungsweise Stadt ist. Dies helfe den Kommunen, für die diese Aufgabe mit einem hohen personellen, zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden sei, heißt es von der Kreisverwaltung.

Neben der Pflege hat die beauftragte Firma im ersten Jahr des Projekts auch eine Datenbank aufgebaut, in der alle Standorte der Schilder und deren Zustand erfasst wurden. „Die Rückmeldungen aus den Kommunen waren nach dem ersten Jahr allesamt sehr positiv. Wir werden, wenn die diesjährigen Pflegearbeiten abgeschlossen sind, die Ergebnisse der Pilotphase analysieren und gemeinsam mit den Städten und Gemeinden über die Fortführung des Projekts beraten“, so Rüther. Das Pilotprojekt kostet rund 81.000 Euro und wird aus der Kreisumlage bezahlt.