Schornsteinfeger wünschen Glück fürs neue Jahr

Die Bezirksschornsteinfeger haben sich nach zweijähriger Pandemiepause jetzt wieder mannstarkauf den Weg nach Delbrück gemacht, um ihre Neujahrsgrüße zu überbringen. „Schöne Traditionen sind da, um gepflegt zu werden“, findet Landrat Christoph Rüther, der nun erstmalig seit seinem Amtsbeginn auf die Glücksbringer traf. „Einen besseren Start ins neue Jahr kann es nicht geben“, so Rüther.

In der Stadthalle Delbrück nahm auch Bürgermeister Werner Peitz als Gastgeber die Neujahrsgrüße stellvertretend für die 32.568 Einwohner „seiner“ Stadt entgegen und dankte „für das bisherige Tun“.

Seit der Jahrtausendwende ist es Brauch, dass die Schornsteinfeger durch die Städte und Gemeinden im Landkreis ziehen, um – mit schwarzem Anzug, Kehrbesen und Laptop ausgerüstet – allen Menschen einen schönen Start in ein gesundes und glückliches Jahr zu wünschen.

Doch warum wurde den Männern in Schwarz eigentlich ihre Funktion als Glücksbringer zugeschrieben? Dieser Glaube geht zurück bis ins Mittelalter. Wer einen verstopften oder schlecht ziehenden Kamin hatte, konnte weder kochen noch heizen. Die Kaminkehrer setzten sie wieder in Gang, schützten somit durch ihre Arbeit die Häuser der Menschen und brachten ihnen so Glück ins Haus.

Doch tritt die bekannte Glücksbringer-Funktion in den Hintergrund, wenn es um die wichtigen und unverzichtbaren Aufgaben der Frauen und Männern im Berufsalltag geht. So sorgen sie bei ihren regelmäßigen Kontrollen dafür, dass Schornsteine, Abgasleitungen, Kaminöfen, Heizungs- oder Lüftungsanlagen sauber sind und einwandfrei funktionieren. 26 Bezirksschornsteinfeger sind mit ihren Mitarbeitenden tagtäglich im Kreis Paderborn für den Brand- und Umweltschutz im Einsatz. Neben dem Kehren beraten sie auch rund um Energie oder Förderprogramme. „Auch ihr Berufsfeld hat sich gewandelt und neue Schwerpunkte bekommen. Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne gehen und auch künftig innovativ tätig sein“, so Rüther und Peitz.

Große Freude an seinem Tun zeigt Olaf Meiners als Vorsitzender der Kreisvereinigung der Schornsteinfeger Paderborn. Er würdigte nicht nur die jahrzehntelange Arbeit ehemaliger Kollegen, sondern hieß auch neue Personen in der Schornsteinfeger-Runde willkommen. Dass diese nun regelmäßig auch auf Berufs- und Ausbildungsmessen vertreten seien, rücke den Beruf mehr ins Blickfeld und zeige die spannenden Seiten dieses Handwerks, so Meiners.

Im Rahmen seines Rückblicks auf das vergangenen Jahr berichtete Meiners auch von der Glückstour der Schornsteinfeger. Bereits zum 17. Mal traten zahlreiche Kollegen im vergangenen Jahr für krebs- und schwerstkranke Kinder ordentlich in die Pedale. So wurden zwischen Erfurt und Lübeck insgesamt 114.000 Euro an Institutionen übergeben, die sich für Kinder einsetzen.

„Das Glück liegt nicht im Nehmen, sondern im Geben“, ist sich Olaf Meiners sicher und hatte deshalb noch eine große Überraschung für Landrat Christoph Rüther im Gepäck. Die Männer in Schwarz hatten im Vorfeld vom Weihnachtspäckchen-Aufruf des Landrates für die Tafel Paderborn gehört und daher mehr als 25 Pakete gefüllt.

Landrat Christoph Rüther (rechts) überreicht Rüdiger Kamp seine Bestellungsurkunde Foto: Kreis Paderborn

Glücklich ging am Abend auch Rüdiger Kamp nach Hause. Wiederholt wurde er durch die Bezirksregierung Detmold für weitere sieben Jahre zum zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Salzkotten II bestellt. Bis zum 31. Dezember 2029 ist er nun vor Ort Ansprechpartner in Energie- und Heizungsfragen.

Eine Bestellung ist auf sieben Jahre befristet. Frei werdende Kehrbezirke werden öffentlich ausgeschrieben. Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerinnen und -schornsteinfeger müssen sich darauf bewerben.