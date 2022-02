Schwierigkeiten bei der Alarmierung?

Nach einem Unfall auf der B64, bei dem am Montag zwei Autofahrerinnen schwer verletzt wurden, bemängelte der Delbrücker Wehrführer Johannes Grothoff eine „fehlerhafte Alarmierung“. Melder seien stumm geblieben, es hätte nachalarmiert werden müssen. „Das funktioniert so noch nicht richtig, was natürlich ärgerlich ist.“ Er sei aber zuversichtlich, dass die Probleme in Kürze behoben werden könnten und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Kreisleitstelle. Der Kreis widerspricht seiner Darstellung: Seit dem 19. Januar sei die neue Einsatzleitsoftware der Firma iSE mit dem Namen „Cobra 4“, in Büren-Ahden im Betrieb.

