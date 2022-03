Semino Rossi nimmt sich etwas Zeit für seine Paderborner Fans

Über 3,5 Millionen verkaufte Tonträger, Top-Platzierungen in den Charts und ein neues Album im Gepäck: Schlager-Ikone Semino Rossi hat am Freitagnachmittag im Paderborner Südring-Center mit einem Kurzauftritt und anschließender Autogrammstunde viele Fans beglückt.

Auf dem Parkdeck stellte er seine neue CD „Heute habe ich Zeit für dich“ vor, das am gleichen Tag offiziell auf den Markt kam. Ob er mit dem Titel auch seine Frau meint? Wie „dpa“, „Bild“ und andere Boulevardblätter vor wenigen Tagen berichteten, soll der 59-Jährige nach zweijährigem Ehe-Aus mit seiner langjährigen Frau Gabi ein Liebescomeback feiern und wieder zu Hause eingezogen sein.

Gemeinsam freuen sie sich zudem über die Geburt ihres zweiten Enkelkindes. Seine Tochter habe am 1. März ein Mädchen, Sofia, zur Welt gebracht. Beim Kurzauftritt in Paderborn ist das alles kein Thema. Dort stand seine Musik im Vordergrund. Bevor er fleißig Autogramme schrieb, sang er drei Lieder seines neuen Albums.

Etwas mehr Zeit für musikalische Kostproben hatte er zum Bedauern einiger Fans am Freitag nicht. Auch Selfies mit dem Star waren wegen der Corona-Situation nicht möglich. Dafür kündigte er an, an diesem Samstagabend in der Ross-Antony-Show (MDR, 20.15 Uhr) zu sehen zu sein.

