Paderborn

Mit fast 4,5 Millionen Euro sorgten im Jahr 2021 knapp 6800 Straftäter für einen enormen wirtschaftlichen Schaden im Kreis Paderborn. Auch wenn die Kriminalitätsrate in den vergangenen Jahren grundsätzlich gesunken ist, so liegen aber die Eigentumsdelikte in der Statistik nach wie vor ganz weit vorn.

Ein Kommentar von Ingo Schmitz