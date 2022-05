Sieben-Tage-Inzidenz bei 572,8

Paderborn

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Paderborn hat sich am Wochenende nur leicht verändert. Betrug der Wert am Freitag 569,5, stieg er am Samstag auf 584,5. Am Sonntag lag die Inzidenz bei 572,8 (Stand: 0 Uhr).