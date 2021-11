Sieben Tonnen schweben über der Sauer

Sieben Tonnen Aluminium schweben an einem Kran über die Sauer und werden vorsichtig auf das Brückenfundament herabgesenkt. Nach dieser Millimeterarbeit steht sie, die neue Geh- und Radwegbrücke über die Sauer in Lichtenau-Atteln.

Neue Geh- und Radwegbrücke in Lichtenau-Atteln eingesetzt

Vorher war hier für Radfahrende und Spaziergehende die Grenze: Wer aus Atteln dem Weg parallel zur K1 („Zum Sauertal“) folgte, musste den geschützten Rad- und Gehweg am Fluss verlassen und die K1 nutzen. „Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden wollen wir das Fuß- und Radnetz weiter verbessern und ausbauen. Nur wer ohne Hindernis und sicher von A nach B kommt, wird sich gerne auf das Zweirad schwingen“, erklärt Landrat Christoph Rüther. Daher freue er sich sehr über den Lückenschluss in Atteln.

Dank an Attelns Ortsvorsteher Josef Meiwes

Am 7. Juni starteten die Erdarbeiten für das Fundament für die Aluminiumbrücke. Die Wahl des Kreisstraßenbauamtes fiel auf diese Bauart, da die neue Brücke als sehr wartungsarm gilt und innerhalb kurzer Zeit errichtet werden konnte. Sie ist drei Meter breit und sollte ausreichend Platz bieten, um auch bei Gegenverkehr eine ungehinderte und bequeme Überquerung des Flusses zu erlauben. „Dass wir heute hier stehen und die Brücke gemeinsam einweihen, haben wir auch Attelns Ortsvorsteher Josef Meiwes zu verdanken. Er hatte im Namen der Attelner Bürgerinnen und Bürger den Lückenschluss beantragt. Ich danke dem Kreis Paderborn dafür, dass er dieses Projekt so schnell umgesetzt und die Zusammenarbeit so reibungslos funktioniert hat“, erklärt Lichtenaus Bürgermeisterin Ute Dülfer.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von KreisPaderborn (@kreis_paderborn) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Brückenbau wurde zu 90 Prozent aus Bundes- und Landesmitteln gefördert und kostete rund 275.000 Euro. Ein Video über das Einheben der Brücke ist auf der Internetseite und auf dem Instagram-Kanal des Kreises zu sehen.