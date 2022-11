So sollen die ÖPNV-Kosten im Kreis Paderborn auf die Kommunen verteilt werden

Ein Bus im „Fahr mit“-Design in Hövelhof, der eigenwirtschaftlich verkehrt.

Wie Landrat Christoph Rüther am Montagabend im Kreistag vorstellte, wird der Kreis im kommenden Jahr 4,8 Millionen Euro zur Subventionierung des Busverkehrs ausgeben müssen. In Abstimmung mit den Bürgermeistern sei ein Verteilschlüssel für diese Kosten gefunden worden. Ab 2023 wird zum ersten Mal eine ÖPNV-Umlage erhoben. Diese setzt sich zu 85 Prozent aus den bezuschussten Fahrplankilometern zusammen – also danach, wie viele Kilometer die Busse auf dem Gebiet einer Kommune fahren, für die der Kreis zahlen muss.