Sparkassen-Filiale in Borchen gesprengt: 39. Fall in NRW

Zwei heftige Explosionen – kurz aufeinander – haben viele Menschen in Nordborchen aus dem Schlaf gerissen. „Ein Rums wie bei einem Raketeneinschlag, nur wenige Minuten später fuhr ein Auto mit Vollgas weg“, berichtet ein Anwohner. Etwa 200 Meter entfernt von seinem Haus in der Sparkassen-Filiale an der Paderborner Straße hatten unbekannte Täter nachts einen Geldautomaten gesprengt. Von den Tätern fehlt, wie berichtet, seitdem jede Spur.

Der Tathergang passt zu einer Reihe ähnlicher Fälle, bei denen professionelle Banden versuchen, Geldautomaten in der Nähe von Autobahnen zu sprengen. Nach Angaben des Landeskriminalamts ist es bereits der 39. Fall in NRW allein in diesem Jahr und bereits der dritte in Ostwestfalen innerhalb eines Monats. Am 3. Februar wurde ein Automat in Porta-Westfalica gesprengt, ein weiterer nur einen Tag später in Bad Oeynhausen.