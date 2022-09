Spielsucht bleibt trotz schärferer Regeln ein Problem im Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Die Münze kullert in den Automaten, es blinkt, und mit etwas Glück winkt der große Gewinn – genau dieses Gefühl ist es, was den Reiz des Glücksspiels ausmacht. Es birgt aber auch die Gefahr der Sucht, auf den der Aktionstag Glücksspielsucht am 28. September aufmerksam machen soll. Die Gefahren sind immens, auch für Kinder.

Von Franz Purucker