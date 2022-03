Sport kann eine Brücke bauen

Mit Blick auf das Motto „Fair Play – Jeder Mensch zählt!“ betonte Dreier wie sehr Verständnis füreinander, Verständigung miteinander und Lernen voneinander die Grundlagen für ein „Fair Play“ sein können, bei dem wirklich „Jeder Mensch zählt“.

Bürgermeister Dreier würdigte die Arbeit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit als ein herausragendes Beispiel dafür, wie Verständnis und Verstehen aus einer schwierigen Geschichte erwachsen können. Der Gesellschaft sprach er seinen Dank für die Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens durch Veranstaltungen in vielfältiger Form aus.

„ Sport spricht Menschen quer durch alle Gruppierungen an. “ Monika Schrader-Bewermeier

Die Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Paderborn, Monika Schrader-Bewermeier, wies auf das große Potenzial des Sports beim Einsatz für Menschenrechte, für ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander hin. „Sport spricht Menschen quer durch alle Gruppierungen an und macht häufig einen bedeutenden Teil ihres Lebens aus. Und wer so im Sport miteinander umgeht, mache es hoffentlich auch in seinem Alltag“.

Dmytro Bondarenko, Präsidiumsmitglied des Sportverbands Makkabi Deutschland, hielt den Festvortrag. Makkabi Deutschland wurde vom Deutschen Koordinierungsrat in diesem Jahr die Buber-Rosenzweig-Medaille als Auszeichnung für außerordentliche Verdienste gegen Antisemitismus und Rassismus verliehen.

Abbau von Vorurteilen, Abwertungen, Ausgrenzungen

Makkabi Deutschland baut unabhängig von Religion, Herkunft oder Hautfarbe im Rahmen von Sport eine Brücke zwischen den Menschen. Der Verband bringt jüdische und nicht-jüdische Sportler zusammen. Dreiviertel der zweieinhalb Tausend Mitglieder sind nicht jüdisch. Viele der Christen und Muslime sind gerade wegen antisemitischer Anfeindungen auf und neben den Sportplätzen, auf der Straße und auch auf dem Fußballfeld Mitglied bei Makkabi. Zusammen wollen sie Antisemitismus durch eine entsprechende Vereinskultur und in Wettkämpfen trotzen und Botschafter des Guten werden. Ein Abbau von Vorurteilen, Abwertungen, Ausgrenzungen und auch von Hass ist möglich in Begegnungen und im Miteinander.

Die musikalischen Beiträge gestalteten Igor Epstein (Leiter der Weltmusik- und Klezmer-Akademie in Köln), und Vitali Eberlin, die dem Festakt ihren künstlerischen Rahmen gaben.