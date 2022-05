Sportabzeichen in Borchen ablegen

Sportbegeisterte und die, die es werden wollen, sollten sich das Wochenende 21./22. Mai vormerken. Dann bietet der SC Borchen allen die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen vor Ort abzulegen.

Los geht es am Samstag, 21. Mai, um 14 Uhr mit dem Radfahren. Start und Ziel ist der ehemalige Getränkemarkt Tölle in der Mersch in Kirchborchen. Auf dem Programm steht dabei der Sprint über 200 Meter mit fliegendem Start sowie die Ausdauerdistanz bis zu 20 Kilometer. Neben einem verkehrssicheren Fahrrad ist ein Helm zur eigenen Sicherheit dringend ratsam, teilt der Verein mit.

Am Sonntag, 22. Mai, geht es dann um 11 Uhr auf dem Sportplatz am Rathaus los. Dort können die Sportabzeichen-Anwärter fast alle Disziplinen der Leichtathletik und einige Turnübungen ablegen. Zum Abschluss gibt es Würstchen und Getränke, heißt es in der Ankündigung. Eine Voranmeldung ist an beiden Tagen nicht notwendig. Wer mitmachen will, kommt einfach zum Treffpunkt.