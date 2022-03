Stadt Paderborn: Auf Sachspenden bei Ukraine-Hilfe zunächst verzichten

Paderborn

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine flüchten viele Menschen in die Nachbarländer, wo sie versorgt werden. In Stadt und Kreis Paderborn sei weiter eine große Solidarität mit den Menschen in Przemyśl, der polnischen Partnerstadt Paderborns, und der Ukraine festzustellen, so die Stadt Paderborn in einer Mitteilung von Freitag: „Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche Sachspenden eingegangen sind, sind die Lager der beteiligten Hilfsorganisationen in Paderborn derzeit voll.“

