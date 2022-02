Steuersenkung in Bad Wünnenberg bleibt umstritten

Bad Wünnenberg

Mit den Stimmen aus CDU, SPD und FDP, aber ohne Zustimmung der Grünen hat am Donnerstag der Rat den Haushaltsplan für die Stadt Bad Wünnenberg mit einem Gesamtvolumen von knapp 41 Millionen Euro verabschiedet. Während den Grünen das Thema Klimaschutz zu wenig Berücksichtigung in der Finanzplanung der Kurstadt findet, stieß sich die SPD erneut an der Senkung der Gewerbesteuer von 414 auf 390 Prozentpunkte.

Von Marion Neesen