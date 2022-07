Streit in Paderborn eskaliert: Mann mit Flasche bewusstlos geschlagen

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zweier Gruppen ist in Paderborn in der Nacht auf Freitag eskaliert: Ein bislang unbekannter Täter hat einen 42-jährigen Mann mit einer Glasflasche bewusstlos geschlagen. Als das Opfer am Boden lag, traten vier weitere Männer auf den Paderborner ein und bewarfen ihn mit einer Bierdose.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich am späten Donnerstagabend, gegen 23.55 Uhr, eine Gruppe vor einer Diskothek an der Marienstraße auf. Dort stand auch eine zweite Gruppe, die einen Hund, eine französische Bulldogge, dabei hatte. Es entwickelte sich zunächst ein Wortgefecht, in dessen Verlauf sich die beiden Gruppen in Richtung der Einmündung Weberberg bewegten.

Dort kam es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der dem 42-Jährigen von einem bislang unbekannten Täter mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Der Paderborner verlor daraufhin das Bewusstsein und fiel zu Boden, wo er von vier weiteren Männern getreten und mit einer Bierdose beworfen wurde.

Ein 44-jähriger Mann, der seinem Freund zu Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls von mehreren Mitgliedern der Gruppe angegangen und leicht verletzt. Mehrere Zeugen kümmerten sich anschließend um den Bewusstlosen, der mit einem Rettungswagen in das St. Vincenz Krankenhaus gebracht wurde.

Eine Täterbeschreibung liegt vor

Die Tätergruppe entfernte sich vom Tatort in Richtung Paderquellgebiet. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter, beigefarbene Kappe der Marke Gucci, Halskette, schwarzes T-Shirt, kurze Hose, südländisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat diese Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zu den Tätern oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegengenommen.