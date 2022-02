Nach "Ylenia" und "Zeynep" stürmte "Antonia" in der Nacht zu Montag auch durch den Kreis Paderborn. Die Polizei zählte 16 Einsätze. In Wewelsburg knickte ein umherfliegendes Carportdach eine Laterne um. Wälder sollen weiterhin unbedingt gemieden werden. Zudem sind Straßen im Kreis Paderborn gesperrt. Und das auch noch: Die Polizei warnte am Morgen nach Schneefall vor glatten Straßen im Raum Büren und Bad Wünnenberg.

Es habe bereits mehrere querstehende Laster und Autounfälle gegeben, berichtete die Paderborner Kreispolizei am Montagmorgen zunächst bei Facebook. "Auf der neuen Brücke B 480 (Umleitung Bad Wünnenberg) bildete sich schnell eine festgefahrene Eisdecke. In Büren war es auf der Barkhäuser Straße, Höhe Hegensdorfer Straße, zeitweilig so glatt, dass der komplette Fahrzeugverkehr stillstand und zunächst Streufahrzeuge eingesetzt werden mussten", berichete Polizeisprecherin Corinna Koptik später. Von 7 bis 10 Uhr habe es im südlichen Kreisgebiet Schneefall und Glätte gegeben. In Bad Wünnenberg ereigneten sich "infolge des Wetters" auf der Fürstenberger Straße, am Kapellenberg, Heuweg und am Brüggenweg und auf der L 637 in Büren fünf Verkehrsunfälle – alle nur mit Sachschäden.

Die "Antonia"-Bilanz der Paderborner Kreispolizei: In der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, gab es kreisweit 16 Einsätze wegen des Sturms. In vielen Fällen wurde auch die Feuerwehr hinzugezogen. Koptik: "Glücklicherweise kamen dieses Mal keine Menschen zu Schaden." In den meisten Fällen mussten umgestürzte Bäume, größere Äste, Verkehrsschilder oder umgestürzte Zäune beiseite geräumt werden. Weiterhin kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit leichtem Sachschaden. In Büren prallte ein LKW-Fahrer gegen einen umgestürzten Baum, der zuvor eine Telefonleitung mitgerissen hatte. Auch in Altenbeken-Schwaney stieß ein Autofahrer gegen einen umgefallenen Baum.

Folgende Straßen sind witterungsbedingt im Kreis Paderborn laut Polizei noch gesperrt und nicht passierbar (Stand ca. 11.30 Uhr):

K23 Blankenrode - Hardehausen

L 754 Haarener Wald zw. Büren und Haaren

Die Polizei bittet, weiterhin vorsichtig und wetterangepasst zu fahren.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Büren berichtete am Morgen beispielsweise von fünf sturmbedingten Einsätzen. Die umgestürzte Laterne wurde durch den Energieversorger stromlos gemacht. Danach wurde sie demontiert.

Die aktuelle Warnung des Deutschen Wetterdiensts vor Sturmböen für den Kreis Paderborn gilt seit 6 Uhr und bis 20 Uhr (Stand 8 Uhr): "Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 95 km/h (26m/s, 51kn, Bft 10) gerechnet werden."

Insgesamt hat das Sturmtief „Antonia“ in Nordrhein-Westfalen jedoch deutlich weniger Schäden angerichtet als befürchtet.

Gesperrte Friedhöfe

Die Stadt Bad Lippspringe teilte am Montagvormittag mit, dass der Waldfriedhof bis einschließlich Mittwoch, 23. Februar, gesperrt bleibt: "Die geplanten Beerdigungen finden mit Einlasskontrollen und im kleinen Rahmen statt." Auch der Heilwald dürfe bis auf Weiteres nicht betreten werden.

Auch die Stadt Paderborn gab gegen Montagmittag bekannt, dass vorsichtshalber die Friedhöfe Westfriedhof, Ostfriedhof, Waldfriedhof und der Friedhof in Sennelager weiterhin gesperrt sind. "Auf den Besuch der anderen Friedhöfe sollte ebenfalls verzichtet werden", heißt es in der Mitteilung weiter. Die für die nächsten Tage geplanten Bestattungen würden durchgeführt, soweit dies gefahrlos möglich ist. Das Amt für Umweltschutz und Grünflächen bittet, Waldgebiete und sonstige Bereiche mit Baumbestand bis einschließlich Mittwoch zu meiden. Fahrzeuge sollten nicht unter Bäumen geparkt werden.

"Wälder bitte nicht betreten!"

Am Sonntagvormittag warnte der Landesbetrieb "Wald und Holz NRW" dringend davor, die Wälder nach den Stürmen zu betreten: "Die Gefahr durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste verletzt oder getötet zu werden besteht weiter." Viele Waldwege seien durch umgestürzte Bäume versperrt und nicht passierbar. Eine große Gefahr: quer über dem Weg liegenden Äste und Stämme. "Der Versuch sie zu überklettern kann sehr gefährlich sein. Ineinander verkeilte Äste und Stämme stehen häufig unter Spannung, die sich spontan oder durch das Überklettern lösen kann. Selbst dünne Stämme werden dann zu tödlichen Katapulten", warnt die Forstverwaltung.

Zudem sind durch den Regen der vergangenen Wochen und Tage viele Waldböden aufgeweicht. Wurzeln haben weniger Halt im aufgeweichten Boden und können auch nach dem Sturm leichter umfallen. Zahlreiche Bäume sind nach dem Sturm angebrochen oder liegen mit halb herausgerissenem Wurzelteller auf anderen Bäumen. In den Baumkronen verkeilte Äste können auch später noch hinabfallen.

Daher die Bitte des Landesbetriebs: "Bitte bringen Sie sich selbst und die Rettungskräfte nicht in Gefahr und verzichten Sie auf Waldbesuche auch in den Tagen nach dem Sturm!"

Sturm Zeynep im Kreis Paderborn Auf der B68 bei Lichtenau-Kleineberg beschädigte ein umgestürzter Baum die Frontscheibe und das Dach eines Pkw. Die 38jährige Fahrerin wurde leicht an einer Hand verletzt. Der Beifahrer blieb gänzlich unverletzt. Foto: Polizei Paderborn In Lichtenau-Kleinenberg zerstörte ein Baum einen Kleinbus. Die sieben Insassen hatten das Fahrzeug kurz zuvor verlassen. Zwei Personen wurden bei dem Unglück leicht verletzt. Foto: Polizei Paderborn Der zerstörte Kleinbus in Kleinenberg: Die Polizei sprach von einem Wunder, dass nur zwei Personen leicht verletzt wurden. Foto: Polizei Paderborn Erster Sturmeinsatz wegen Zeynep in Paderborn: Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen zur Teutoburger Straße in Paderborn-Sennelager ausrücken. Dort war ein Baum umgeknickt und auf die Straße gefallen. Foto: Jörn Hannemann Erster Sturmeinsatz wegen Zeynep in Paderborn: Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen zur Teutoburger Straße in Paderborn-Sennelager ausrücken. Dort war ein Baum umgeknickt und auf die Straße gefallen. Foto: Jörn Hannemann Erster Sturmeinsatz wegen Zeynep in Paderborn: Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen zur Teutoburger Straße in Paderborn-Sennelager ausrücken. Dort war ein Baum umgeknickt und auf die Straße gefallen. Foto: Jörn Hannemann Gegen 16.35 Uhr wurden der Feuerwehr die ersten Einsatzstellen gemeldet. Dazu zählte auch ein in eine Telefonleitung gestürzter Baum, der beseitigt werden musste. Foto: Axel Langer Mit einem Zurrgurt sicherten Feuerwehrleute am Birkenkamp einen abgeknickten Telefonmast an einem danebenstehenden Baum, so dass die Leitung funktionsfähig blieb. Foto: Axel Langer Dieser Obstbaum kippte an der Nordhagener Straße auf ein Feld. Glücklicherweise wurde die Fahrbahn durch den herausgerissenen Wurzelballen nicht beschädigt. Foto: Axel Langer Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz - wie hier an der Benhauser Straße. Foto: Jörn Hannemann In der Eberhardtstraße in Delbrück drohten sich Teile von einem Garagendach zu lösen. Die Feuerwehr kontrollierte vor Ort die Situation. Foto: Axel Langer

"Zeynep": 184 Einsätze der Feuerwehr

Von Freitag aus Samstag hatte das Sturmtief "Zeynep" für viele Einsätze der Feuerwehr im Kreis Paderborn gesorgt. Die Kreisfeuerwehrzentrale in Büren-Ahden sprach am Samstagabend, wie berichtet, von 184 kreisweiten Einsätzen seit Freitagnachmittag. Auf der Landesstraße 763 bei Lichtenau-Kleinenberg hatte ein umgestürzter Baum einen Kleinbus unter sich begraben. "Wie durch ein Wunder wurden nur zwei Personen leicht verletzt", teilte die Polizei mit.