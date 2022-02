Sturm Zeynep: Der Kreis Paderborn bereitet sich vor

Einen Tag nach dem schweren Sturm ist der Schatenweg in Paderborn am Freitagvormittag noch immer gesperrt gewesen.

"Es treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) und 115 km/h (32m/s, 63kn, Bft 11) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Orkanböen bis 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) gerechnet werden", schreibt der DWD und weist auf mögliche gefahren hin. Mit Blick auf Freitag teilte der Kreis am Donnerstagnachmittag mit: Die Leitstelle und Feuerwehren im Kreis Paderborn bleiben vorbereitet.

Am Donnerstag ließ der Sturm Ylenia im Kreis Paderborn, wie berichtet, zahlreiche Bäume umstürzen. Autos, Häuser, Oberleitungen und auch das Dach des Flughafens wurden beschädigt. Eine Autofahrerin wurde verletzt. 145 Einsätze zählten die Feuerwehren im Kreis, die meisten davon in den Städten Paderborn und Delbrück.

Mehrere Straßen waren noch am Freitagvormittag gesperrt. Einige Verkehrsteilnehmer ignorierten, wie berichtet, die Sperrungen. "Gefährlicher Leichtsinn", so die Polizei.

Waldfriedhof Bad Lippspringe: Beisetzungen verschoben

Die Stadt Bad Lippspringe teilte am Freitagvormittag mit, dass aufgrund der Unwetterwarnung der Waldfriedhof bis einschließlich Montag, 21. Februar, gesperrt bleibt. Die für die betroffenen Tage geplanten Beisetzungen werden verschoben. Auch der Heilwald darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Erst wenn alle Sturmschäden beseitigt sind, so die Stadt weiter, können der Waldfriedhof und der Heilwald wieder für die Bevölkerung freigegeben werden. Die Lippspringer Gartenschau blieb nachdem sie am Donnerstag wegen des Unwetters geschlossen worden war auch am Freitag zu. Ob sie an diesem Wochenende geöffnet wird, soll laut Geschäftsführung kurzfristig entschieden werden.

Paderborn: kein Wochenmarkt am Samstag

Aufgrund der Wetterlage hat die Stadt Paderborn als Veranstalter nach einer Gefährdungsbeurteilung den Wochenmarkt an diesem Samstag, 19. Februar, auf dem Markt- und Domplatz ab gesagt. Insbesondere in den erforderlichen Aufbauzeiten des Wochenmarktes sei mit sehr starken Sturmböen zu rechnen.