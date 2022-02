Vom Sturm geworfene Buchen in den Wäldern bei Lichtenau-Dalheim. Solche „Einzelwürfe“ versperren derzeit sehr viele Neben- und Wanderwege.

Dennoch bescherten die Stürme den Forstleuten und Waldbesitzern viel Arbeit. „Nahezu jeder Waldweg ist vom Sturm betroffen, insbesondere Laubholz, vor allem Eschen und Birken, haben die Wege zugeworfen“, kommentiert Regionalforstamtsleiter Roland Schockemöhle die Situation. Derzeit hätten sich die Forstleute aufgrund der immer noch bestehenden Gefahrenlage und Unpassierbarkeit der Wege in vielen Waldbereichen noch keinen Überblick verschaffen können. „Wir arbeiten uns langsam vor und stellen so schnell wie möglich die Infrastruktur wieder her“, so Schockemöhle weiter.

Dabei konzentriere man sich zunächst auf die Hauptwege. Es werde Wochen dauern, bis alle Weg wieder normal passierbar seien. Auch in den kommenden Tagen würden noch angeschobene und instabile Bäume umfallen oder Starkäste abbrechen. Daher warne Wald und Holz NRW ausdrücklich weiter vor dem Betreten des Waldes. Schockemöhle empfiehlt auch für die Region: „Immer den gesunden Menschenverstand nutzen. Man kann ja auch in den kommenden Tagen seinen Spaziergang ins Offenland verlegen.“

Sturmtief Ylenia fegt am Donnerstag über den Kreis Paderborn Am Thuner Weg kam es am Donnerstagmorgen aufgrund des Orkans zu schweren Sachbeschädigungen. Ein Baum bohrte sich mit seiner Krone durch das Dach eines Mehrfamilienhauses, der Stamm zerstörte zwei Autos einer Familie. Foto: Franz Köster Auch auf den geschädigten Flächen der vergangenen Jahre seien viele Bäume umgefallen. „Leider sind viele Bäume, die mittels ihrer Samenproduktion die natürliche Verjüngung unterstützen sollten, den Stürmen zum Opfer gefallen“, bilanziert er. Zur Wahrheit gehöre auch, „dass aufgrund der dramatischen Waldentwicklung der letzten Jahre gar nicht mehr so viel umfallen konnte“. Umso wichtiger sei es, „die neuen Wälder zukunftsfit zu gestalten“.