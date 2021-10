Tandemsprung mit Weltrekordgewinner

Ahden

Der erfolgreiche Weltrekord-Versuch mit der größten jemals am Himmel präsentierten Flagge durch das Cyprus-Demo-Team am Flughafen Paderborn/Lippstadt hat noch zu einer weiteren Gewinnerin geführt. Stefanie Beyer aus Bad Wünnenberg zog das große Los bei der jüngsten Veranstaltung am heimischen Flughafen.