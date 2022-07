Nach Geldautomatensprengung in Borchen: Täter weiter auf der Flucht

Borchen

Nach der Geldautomatensprengung der Volksbank-Filiale in Nordborchen am Freitag sind die Täter weiter auf der Flucht. Das bestätigt Polizei-Pressesprecherin Corinna Koptik auf Anfrage: „Die Ermittlungen dauern an. Wir arbeiten in enger Abstimmung mit dem Landeskriminalamt zusammen.“

Von Sonja Möller