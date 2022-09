Taxipreise im Kreis Paderborn steigen und Unternehmen müssen trotzdem kämpfen

Taxifahren wird im Kreis Paderborn in vielen Fällen deutlich teurer. Der Kreis ändert zum 1. Oktober die Gebührenordnung. Das gilt jedoch nicht für jede Fahrt. Bei einigen Fahrten können Kunden den Preis selbst aushandeln.

Abgrechnet werden Taxifahrten grundsätzlich nach dem Taxameter - also einem Zähler im Fahrzeug, der geeicht sein muss. Der Grundpreis im Kreisgebiet beträgt an Werktagen aktuell 3,50 Euro und steigt nun auf 4,10 Euro. Nachts liegt der Grundpreis bei 3,70 und erhöht sich auf 4,30 Euro. Danach kommen pro Kilometer 2,20 Euro dazu, in der Nacht 2,30 Euro und ab 1. Oktober jeweils 50 Cent mehr. Lediglich für überregionale Fahrten können Fahrgast und Taxi einen Festpreis vereinbaren.