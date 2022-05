Tornado verwüstet Paderborn: 38 Verletzte – ein Opfer schwebt in Lebensgefahr

In der Leitstelle der Kreisfeuerwehr in Büren-Ahden liefen die Drähte heiß, als die Gewitterzelle um kurz vor 17 Uhr durch das Paderborner Land zog. Betroffen war zunächst Delbrück, wo heftige Niederschläge niedergingen und einige Keller unter Wasser setzten.

Ein Tornado, der sich bei Lippstadt gebildet haben soll, nahm anschließend Kurs auf die Domstadt und richtete dort ein noch nicht absehbares Ausmaß an Schäden an. Schwerpunkte waren unter anderem das Riemekeviertel, das Paderquellgebiet und der Dörenpark. Betroffen ist auch das Verlagsgebäude des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES.

Spur der Zerstörung: Schwere Schäden nach Tornado in Paderborn Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. An der Hathumar Straße hat ein Baum ein Auto völlig zerstört. Betroffen ist auch eine der schönsten Straßen in Paderborns: das Fachwerkhäuser-Ensemble an den Dielen. Auch das Paderborner Michaelskloster ist betroffen… Das Paderquellgebiet ist kaum wieder zu erkennen. Viele Bäume sind die in der Bäume gefallen und drohen die Unterführung am Brauhaus/Gaucho zu verstopfen. Die Feuerwehr ist mit schwerem Gerät vor Ort um den Durchfluss wieder zu ermöglichen. Schwere Schäden nach dem Tornado in Paderborn. Der Sturm hat bei dieser Firma an der Senefelderstraße das halbe Dach abgerissen. Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: Zum Teil wirbeln große Metallteile durch die Luft wie hier am Redaktionsgebäude an der Senefelderstraße. Tornado an der Senefelder Straße in Paderborn. Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: An der Senefelderstraße in Paderborn fliegen Teile von Solaranlagen, Dächerverkleidungen und Müll durch die Gegend. Selbst in Not: Ein Baum versperrt die Zufahrt zum Paderborner THW. Hier ist ein halbes Dach durch den schweren Sturm abgedeckt worden. Auf der Senefelderstraße ist kein Durchkommen mehr. Der Sturm, vielleicht ein Tornado, hat diesen massiven Stamm gedreht wie ein Gummiband. Die umher wirbelnden Teile haben auch dieses Fenster eingeschlagen. Sofort nach dem Sturm begannen Aufräumarbeiten mit einem Radlader.   

Aus nur wenige Kilometer entfernten Stadtteilen, wie zum Beispiel Wewer, meldeten sich Anwohner, dass dort kaum etwas von dem Unwetter zu merken gewesen sei. Umso dramatischer stellte sich nach und nach die Lage in der Kernstadt dar. Einrichtungshäuser wie Multipolster in der Senefelderstraße wurden massiv beschädigt, Fensterscheiben zertrümmert, ganze Dächer abgedeckt.

Penzlinger Straße massiv betroffen

Neben der Senefelder Straße ist mit der Penzlinger Straße noch eine weitere Straße von dem Orkan stark in Mitleidenschaft gezogen. Zahlreiche Dächer wurden abgedeckt. Zwei Häuser sind unbewohnbar, ein weiteres zum Teil eingestürzt. Mehrere andere Häuser dürfen nicht betreten werden.

Tonnenschwere Autos liegen auf der Seite

Derweil erreichten die Redaktion Handyvideos von Augenzeugen, auf denen die Heftigkeit deutlich wurde. Selbst in der vermeintlich windgeschützten Westernstraße wirbelten Auslagen durch die Gegend. Auf dem Betriebsgelände eines Autohauses in der Steubenstraße wurden sogar tonnenschwere Lastwagen wie Spielzeugautos auf die Seite gekippt.

„ Gott sei Dank hat es keine Toten gegeben. “ Bürgermeister Michael Dreier

Bürgermeister Michael Dreier zeigte sich am Abend geschockt über das Ausmaß der Verwüstung und sprach von einem „Inferno, das ich so noch nicht erlebt habe.“ Er fuhr mit Feuerwehrchef Ralf Schmitz die betroffenen Gebiete ab und bedankte sich ausdrücklich für den Einsatz aller Einsatz- und Rettungskräfte. „Gott sei Dank hat es keine Toten gegeben. Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können.“

Chaos im Paderquellgebiet

Nach Angaben der Feuerwehr sind im Paderquellgebiet fast 50 Prozent der Bäume abgeknickt oder entwurzelt worden. Diese liegen zum Großteil in der Pader und verstopfen den Fluss, so dass die Regenwassermassen nicht abfließen können. Einsatzkräfte sind mit Baggern und weiterem schweren Gerät vor Ort, um die Bäume aus dem Wasser zu befördern. Besonders ärgerlich: Schaulustige ignorieren die Absperrungen, um näher am dramatischen Geschehen zu sein und Fotos zu machen. Damit behindern sie nicht nur die Arbeit der Feuerwehr, sondern bringen sich auch selbst in große Gefahr, da jederzeit weitere Dachziegel herunterzufallen drohen.

Padersprinter stellt Linienverkehr ein

Das Busunternehmen Padersprinter erklärte gegen 19.30 Uhr am Abend, dass der Linienverkehr komplett eingestellt ist. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Das Unwetter, welches soeben über Paderborn gezogen ist, führt leider aufgrund zahlreicher Straßensperrungen durch umgefallene Bäume und Überschwemmungen zu erheblichen Störungen unseres Betriebsablaufes. Nach Information der Polizei wird die Beseitigung der zahlreichen Störungen bis in die Nacht dauern. Einige unserer Busse wurden durch das Unwetter ebenfalls beschädigt. Personenschäden sind uns aktuell nicht bekannt.“

Wochenmarkt abgesagt, Lunamarkt und Lunapark sollen wieder öffnen Foto: Am späten Freitagabend hat die Stadt mitgeteilt, dass der Paderborner Wochenmarkt am Samstag ausfällt. Eine sichere Zuwegung zum Wochenmarkt sei nicht gewährleistet, die Sicherheit gehe vor. Beim Lunamarkt müsse vor der Wiedereröffnung zunächst im Baumbestand geprüft werden, ob eine sichere Veranstaltung stattfinden könne. Die Wiedereröffnung sei dann zusammen mit der Lunapark-Kirmes für Samstag um 14 Uhr vorgesehen. ...

DWD bestätigt: Alles spricht für einen Tornado

Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter beim Deutschen Wetterdienst in Frankfurt, bestätigte auf Anfrage, dass erste Aufnahmen vom Unwetter, die ihm vorlägen, einen Tornado plausibel erscheinen lassen. Die Region OWL sei deutschlandweit Hotspot gewesen. Er konnte am frühen Abend jedoch Entwarnung geben, dass das Gröbste überstanden sei. Zur Schwere des vermeintlichen Tornados konnte der Wetterexperte noch keine Angaben machen.

Entwurzelte Bäume verschließen die Einfahrt zum Technischen Hilfswerk in der Senefelderstraße. Foto: Jörn Hannemann

Das Unwetter sorgte sogar dafür, dass Retter selbst aus misslichen Lagen befreit werden mussten. So versperrte ein umgestürzter Baum die Zufahrt zum Technischen Hilfswerk in der Senefelderstraße und verhinderte zunächst, dass die dortigen Kräfte ausrücken konnten.

Auch das Kreishaus beschädigt

Kreissprecherin Leah Laven teilte mit, dass auch das Kreishaus beschädigt wurde. Dort lösten sich Teile des Daches. Zudem bleibt das Entsorgungszentrum des Kreises Paderborn „Alte Schanze“ wegen umgestürzter Bäume am Samstag geschlossen, teilte sie ferner mit.

Nach Angaben von Landrat Christoph Rüther lagen neben der Kernstadt Paderborns auch Teile Altenbekens auf der Zugbahn des Tornados. Katastrophenalarm sei jedoch nicht ausgelöst worden, betonte der Chef der Kreisverwaltung und oberste Dienstherr des Rettungswesens im Kreis Paderborn.

Das Dach des Michaelsklosters ist schwer beschädigt. Foto: Jörn Hannemann

Fachwerkhäuser „Auf den Dielen“ beschädigt

Die Fachwerkhäuser in der Gasse „Auf den Dielen“ zählen zu den Schmuckstücken in der Paderborner Innenstadt, auch sie sind vom Tornado nicht verschont geblieben. Dort sind Bäume auf die Dächer gefallen. Gleiches gilt für das Michaelskloster, das ebenfalls schwer beschädigt wurde.

Umgestürzte Bäume in Altenbeken

Schwerpunkte der Einsätze in Altenbeken waren die Landstraße 755, die zwischen der Eggegemeinde und Neuenbeken wegen umgestürzter Bäume längere Zeit gesperrt werden musste, sowie im Bereich der Eggelandhalle. Am Gardeweg wurde ein Haus von einem Baum getroffen. „Glücklicherweise ist bis jetzt niemand verletzt worden“, berichtete Einsatzleiter Rainer Hartmann.