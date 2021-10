TuS Egge Schwaney: 100 Jahre Tradition und Leidenschaft

„Tradition und Leidenschaft“ lautet seit vielen Jahren das Motto an der Eller. Dass auch heute noch viele der aktuell 938 Mitglieder „aus vollem Herzen dabei sind“, zeigte sich zur Jubelfeier auf dem Schwaneyer Sportplatz. Obwohl der Jubeltag auf einen Donnerstag fiel, war das Festgelände schon am Nachmittag bestens mit Menschen gefüllt: Zum 100-jährigen gab es nicht nur Essen und Trinken für nur 100 Cent, sondern auch die Möglichkeit, sich beim Elfmeterschießen sportlich zu messen oder das bunte Rahmenprogramm zu verfolgen, das das Organisationsteam auf die Beine gestellt hatte.

Als Sieger gingen beim Elfmeterschießen vom Platz: Christian Schonlau, Christian Benthe und Wolfgang Lütkemeyer (Erwachsene), Felix Erfeling, Benjamin Stiewe und Jonah Potthast (Kinder). Ein Dankeschön gab es für die drei Torwarte: Für die Junioren stand Collin Grewe im Tor, für die Senioren glänzten Felix Beine und Daniel Andres zwischen den Pfosten.

Für Begeisterung sorgte die neue Fanhymne des TuS Egge. Diese stammt aus der Feder der Schwaneyer Musikerin Petra Fromme. Der Song kam – professionell in einem Tonstudio mit Unterstützung eines TuS-Fanchores produziert – bei den Anwesenden hervorragend an und wird in den nächsten Monaten garantiert die schwarz-gelben Fangesänge erobern.

Auch die anderen Schwaneyer Vereine gratulierten dem TuS. Das Bundesschützen Garde Musikkorps brachte sogar ein Ständchen. Die Breitensportabteilung des TuS begeisterte das Publikum mit ihrer Rhönradgruppe und den jungen Tänzerinnen vom TuS-Dance. Sportlicher Höhepunkt des Festtages war das Spiel der Ersten Mannschaft gegen den SV Sande. „Schwarz-Gelbe Farbe heißt Gefahr, das ist jedem Gegner klar“ formuliert dazu die Hymne. Und so ging die Partie auch 7:0 für die Jubiläums-Heimmannschaft aus. Gejubelt wurde anschließend im kleinen Festzelt.

Auch die Rhönradgruppe des TuS Egge Schwaney war Teil des kurzweiligen Programms bei der Jubelfeier anlässlich des 100. Vereinsgeburtstags. Foto: TuS

Möglich wurde der Festtag dank zahlreicher Sponsoren, von denen viele den TuS Egge nicht zum ersten Mal unterstützten: Müller Elektrotechnik GmbH, der Volksbank Paderborn, Metallbau Görmann GmbH, dem Gasthof Uhlengrund, der Krombacher Brauerei, Heiseners Hairdesign Schwaney, Pokale & Gravuren Bernd Hellmich, der Pizzeria La Luna, dem Bundesschützen Garde Musikkorps Schwaney und den Bad Driburger Naturparkquellen gilt der Dank des Tus Egge.

Einen besonderen Erinnerungsort zum 100-jährigen Bestehen bescherte der Förderkreis des TuS Egge. Tatkräftige Mitglieder um Wilfried Kröger und Markus Lütkemeier fertigten aus einer Vierteltonne Eichenholz in 25 Stunden Arbeit eine Jubiläums-Sitzbank. Diese wurde in diesem Herbst unweit des Schwaneyer Panoramaweges aufgestellt und mit kleinem Umtrunk eingeweiht. Von nun an steht die Bank am Limberg Wanderern zur Verfügung – und ermöglicht einen großartigen Ausblick auf das Dorf und vor allem den Sportplatz.

Die tolle Resonanz der Jubiläumsveranstaltung zeigt: Die Schwaneyer haben Spaß daran, ihren TuS zu feiern. „Denn gemeinsam leuchtet unser Stern noch heller“ – so freut sich der Verein auf die Jubiläumssportfestwoche als nächstem großen Programmpunkt vom 6. bis 14. August 2022: Am Samstag, 6. August 2022, findet der Galaabend statt. Für Freitag, den 12. August 2022, ist ein Konzert geplant. Am Sonntag, 14. August, ist als abschließender Höhepunkt die Traditionself des FC Schalke 04 in Schwaney zu Gast.