TV Jahn feiert das 125-Jährige

Bad Lippspringe

Der TV Jahn Bad Lippspringe feiert am bevorstehenden Wochenende sein 125-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsfeier beginnt am Sonntag, 13. März, um 11 Uhr in der Jahnturnhalle, Am Turnplatz 25. Bereits am Samstag, 12. März, veranstaltet der Ostwestfälische Turngau (OWTG) an gleicher Stelle ab 14 Uhr seinen 128. Gauturntag mit der Wahl eines neuen Gauvorstandes.