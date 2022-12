Die siebenfache Bestsellerautorin, Unternehmerin und TV-Moderatorin Nicole Staudinger wird beim Frauenpolitischen Themenvormittag des Kreises Paderborn, der am Samstag, 21. Januar 2023, von 10 Uhr an im Berufskolleg Schloß Neuhaus und per Livestream stattfindet, einen Vortrag halten. Das Motto des Themenvormittags lautet diesmal „Übers Herz in den Kopf – Was Frauen bewegt“.

Kommunikation ist alles andere als einfach. Schwierig wird es besonders dann, wenn es zwischen den Gesprächsparteien knirscht, hakt und sich ein Konflikt anbahnt. Nicole Staudinger kennt die Kommunikationskniffe und -tricks, die einem das Leben leichter machen und dabei helfen, auch in schwierigen Situationen klar kommunizieren zu können.

Bereits in 2022 war Nicole Staudinger im Kreis Paderborn zu Gast, allerdings per Livestream. „Ging es im Jahr 2022 noch besonders um Schlagfertigkeit, wird es in 2023 um die tiefergehende Kommunikation gehen“, betont die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Paderborn, Simone Böhmer. „Mit guter Kommunikation können Frauen von sich überzeugen, ihre Kompetenzen herausstellen, sich mehr Respekt verschaffen, Sichtbarkeit erwirken und wahrgenommen werden – auch in schwierigen und konfliktbeladenen Situationen“, betont Böhmer. Zusammen mit den Gleichstellungsstellen der Städte und Gemeinden lädt sie die schlagfertige Rheinländerin deshalb im Jahr 2023 noch einmal in den Kreis Paderborn ein.

„Schlagfertigkeit rettet die Situation – aber nicht den Konflikt!“, betont Nicole Staudinger. Zuhören, dem Gegenüber das Wort gönnen, Vertrauen und Achtsamkeit, Klarheit und Direktheit und beobachten statt bewerten sind hilfreiche Bausteine in der Kommunikation, die helfen können, auch in schwierigen oder unangenehmen Situationen resolut und meinungsstark zu kommunizieren und das richtig rüberzubringen, was nicht falsch ankommen soll.

Betty A. sorgt für die musikalische Umrahmung

„Nicole Staudinger begeistert und fasziniert mit ihren Vorträgen immer wieder aufs Neue“, wirbt Landrat Christoph Rüther für eine Veranstaltung, die auch im nächsten Jahr „jede Menge Knowhow und Professionalität gepaart mit Charme und Witz verspricht“.

Für die musikalische Umrahmung des Tages sorgt die persisch-stämmige Paderborner Sängerin Betty Atlassi alias Betty A. unplugged.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der kostenlosen Veranstaltung am 21. Januar von 10 bis 13 Uhr teilzunehmen. Der Einlass erfolgt ab 9.30 Uhr. Eine Teilnahme via Livestream ist ebenfalls möglich. Anmeldungen sind bis zum 15. Januar unter www.kreis-paderborn.de/anmeldung-fptv möglich. Die Redebeiträge des Tages werden in Gebärdensprache übersetzt.