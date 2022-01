UGO-Preis für das iPad-Konzept

Schulrat Klaus Leweke betonte, wie vorausschauend das Projekt bereits seit 2018 mit vielen weiteren digitalen Projekten verzahnt wurde, die den Schülerinnen und Schülern besonders in Pandemiezeiten zugute gekommen seien. Er lobte auch die dazu passenden Lehrerfortbildungen und Schülertrainingsaktionen.

In jedem Jahrgang könnten laut Schule Eltern ihr Kind für eine „iPad-Klasse“ anmelden, in der digitale Anwendungen über die Standard-Software hinaus genutzt würden. Und es geht noch weiter: Denn in diesem Jahr werden alle Schülerinnen und Schüler, die neu in die gymnasiale Oberstufe eintreten, erstmals nur in „iPad-Klassen“ geführt.