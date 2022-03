Ukraine: Welle der Hilfsbereitschaft im Kreis Paderborn

Paderborn

„Jeder kann einen Erste-Hilfe-Kasten besorgen“, sagt Maik Menke. Die würden in der Ukraine jetzt händeringend gebraucht, sagt der Paderborner Unternehmer. Er wird am Donnerstagmorgen von Paderborn aus in die Westukraine aufbrechen, um dort das Krankenhaus Sokal zu unterstützen.

Von Dietmar Kemper