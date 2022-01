Ullrich Auffenberg hört als Subsidiar auf

Seit einiger Zeit geht man im Pastoralverbund Büren im Sinne des 2. Vatikani- schen Konzils den richtigen Weg, hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitende in die Leitung von Wort-Gottes-Feiern und Beerdigungen sowie anderen pastoralen Aufgaben einzubeziehen, erläutert Auffenberg zum Hintergrund seiner Entscheidung. „Der synodale Weg empfiehlt, dass ältere pensionierte Priester dem nicht im Weg stehen sollen. Um diesen eingeschlagenen Weg zu stärken, lege ich meinen Dienst als Subsidiar im Pastoralverbund nieder“, schreibt Auffenberg.

Er dankt allen für das entgegengebrachte Vertrauen, besonders in der Gemeinde Siddinghausen, in der er immer ein Zuhause gefunden habe. Pastor Ralf Scheele, der von ihm die Leitung des Projektes „Kirche an der Burg“ übernommen hat, und seinen Mitarbeitenden wünscht der Geistliche alles Gute in der Weiterverfolgung des Projektes, das bei ihm in guten Händen sei.

Ullrich Auffenberg, der viele Jahre in der kirchlichen Jugendarbeit als Rektor der Jugendbildungsstätte Hardehausen tätig war, ist ein gefragter Referent und Autor zahlreicher Bücher zu theologischen und spirituellen Themen. Elf Jahre war er Pfarrdechant in Wiedenbrück und anschließend mit der Leitung der Bildungsstätte St. Bonifatius Winterberg-Elkeringhausen betraut. 2010 übernahm er das Amt des Referenten für spirituell-pastorale Bildung im Diözesancaritasverband.