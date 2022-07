Unfall mit mehreren Verletzten auf der A44 bei Büren

Der Löschzug Haaren der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wünnenberg, die Autobahnpolizei und der Rettungsdienst wurden am Samstag um 11.40 Uhr zu einem „Verkehrsunfall mit mehrere eingeklemmte Personen“ – so die Alarmmeldung der Leitstelle – auf die A44 Richtung Dortmund alarmiert. Die Retter mussten entsprechend mit dem Schlimmsten rechnen.

Ein Großaufgebot an Feuerwehren, Polizei und Rettungsdiensten eilt zur Einsatzstelle

Die Feuerwehr-Leitstelle mit Sitz in Büren-Ahden entsandte zusätzlich die Löschgruppe Helmern, den Einsatzleitwagen aus Bad Wünnenberg und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug aus Fürstenberg zur Einsatzstelle bei Streckenkilometer 79 – also rund zwei Kilometer vor der Ausfahrt Büren. Drei Rettungswagen aus Fürstenberg, Borchen und Lichtenau und ein Notarzt aus Büren wurden an die Unfallstelle geschickt.