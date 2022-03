Viel Bewegungsangebote für Kinder im Kreis Paderborn

In den Oster-, Sommer und Herbstferien werden im Ahorn-Sportpark auch in diesem Jahr unter dem Namen „360° -Sports-Camps“ aktive Ferienangebote für Kinder im letzten Kita-Jahr bis zum 5. Schuljahr gemacht.

„360°-Sports-Camps“ in den Oster-, Sommer- und Herbstferien – freie Plätze für die Osterferien noch bis zum 18. März buchbar

Mael testet mit Unterstützung von Sarah Rensing (ASC Paderborn, links) und Lin Thiele (Volksbank Paderborn) schon einmal den Parcours für die 360°-Sports-Camps in der neuen Spiellandschaft im Ahorn-Sportpark

Der Ahorn Sport- und Freizeit-Club Paderborn (ASC) plant mit Unterstützung zahlreicher Paderborner Sportvereine dieses sportartübergreifende Aktions- und Bewegungsangebot, das von der Volksbank Paderborn, Zweigniederlassung der Verbund-Volksbank OWL, den Bad Driburger Naturparkquellen, der Techniker Krankenkasse und den Stadtwerken Paderborn aktiv unterstützt wird. Jeweils von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr erleben die Kinder ein vielfältiges Sport- und Bewegungsprogramm in altersgerechten Kleingruppen. Dafür stehen ausgebildete und erfahrene Übungsleiter für die unterschiedlichen Altersklassen zur Verfügung. Durch die Kooperation mit anderen Paderborner Sportvereinen können die Kinder in unterschiedliche Sportarten hineinschnuppern. Beim American Football, Baseball, Klettern, Tanzen, Squash, Ropeskipping, Hapkido oder bei der Leichtathletik kann jedes Kind auf seine Kosten kommen.

„Der Spaß in der Gruppe steht während der gesamten Woche im Vordergrund. Darüber hinaus sollen sich die Kinder möglichst viel bewegen und viele verschiedene Sportarten ausprobieren. So kann der ein oder andere auch über die Ferien hinaus eine neue Sportart für sich entdecken“, erläutert ASC-Sportmanagerin Sarah Rensing. Dank einer Spende der Volksbank Paderborn konnte der Preis von 120 Euro pro Woche im Ostercamp und 130 Euro pro Woche in den Sommer- und Herbstferien aufrechterhalten werden. Im Preis enthalten sind ein tägliches Mittagessen, Getränke und ein Camp-T-Shirt.

„Gerade nach der langen Corona-Pause sind Sport und Bewegung für die Kinder besonders wichtig. Und wenn wir dazu beitragen können, dieses spezielle Betreuungsangebot der Sportvereine noch attraktiver zu machen und Kinder für den Sport zu begeistern, dann unterstützen wir das gerne“, erläutert Lin Thiele, Regionalleiter der Volksbank Paderborn, das Engagement. Vom 19. bis 22. April findet das erste Feriencamp in diesem Jahr statt. Die letzten freien Plätze sind noch bis zum 18. März buchbar. Außerdem gibt es noch freie Plätze in der vierten und fünften Sommerferienwoche sowie in der zweiten Herbstferienwoche.

Anmeldungen und weitere Infos unter www.asc-paderborn.de.