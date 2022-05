Vollsperrung: Mehrere Lkw auf der A44 kollidiert

Auf der A44 zwischen Marsberg und Lichtenau kam es am Dienstagvormittag (10. Mai) zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei sind vier Lastwagen kollidiert.

Mehrere Fahrer seien leicht verletzt worden, teilte die zuständige Pressestelle der Autobahnpolizei in Bielefeld mit. Der Unfall habe sich um 11.07 Uhr zwischen Marsberg und Lichtenau in Fahrtrichtung Dortmund ereignet. Die Autobahn werde in diesem Bereich bis mindestens 14 Uhr voll gesperrt bleiben.

A44: Rückstau von drei Kilometern

Laut Polizei hat sich aktuell ein Rückstau von über drei Kilometern gebildet (Stand 12 Uhr). Verkehrsteilnehmer werden gebeten, eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge zu bilden.