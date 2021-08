Vorlesung statt scharfe Attacken

Robert Habeck spricht so schnell, wie ein E-Auto beschleunigt. Ohne Punkt und Komma bot er am Dienstagabend den fast 800 Zuhörern auf dem Marktplatz eine Mischung aus politikwissenschaftlicher Vorlesung („Politik ist delegierte Gesellschaft“) und dezenter Wahlkampfrede ohne scharfe Attacken auf andere Politiker.

Klima- und Tierschutz, Hartz IV: Robert Habeck von den Grünen arbeitet sich in Paderborn durch die Politik

Robert Habeck zieht die Leute an: Fast 800 versammelten sich vor dem Dom, darunter viele junge Menschen.

Obwohl sich der Co-Vorsitzende der Grünen anfangs in Oldenburg statt in Paderborn wähnte, beflügelte ihn die Tatsache spürbar, dass die Vertreter der Ökopartei in schwarzen Landstrichen längst nicht mehr nur vor 30 Getreuen auftreten müssen.