Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde Paderborn vergleicht Judenverfolgung mit Corona-Maßnahmen

Eklat bei der Verlegung von Stolpersteinen in Lippstadt – Landesverband fordert Rücktritt

Paderborn/Lippstadt

Der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde Paderborn, Alexander Kogan, hat mit seiner Rede bei der Verlegung von Stolpersteinen in Lippstadt für Entsetzen gesorgt. Er soll laut Teilnehmerangaben die systematische Judenverfolgung in den 1930er Jahren mit den Einschränkungen in der Corona-Pandemie verglichen haben.

Von Kerstin Eigendorf