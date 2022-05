Wahlkreis Paderborner Land: Die CDU flirtet bereits mit den Grünen

Von Per Lütje und Ingo Schmitz

Wer die nächste Landesregierung stellt, war am Sonntagabend völlig offen. Klar war aber im Wahlkreis 100 (Paderborner Land): Bernhard Hoppe-Biermeyer verteidigt mit erneut absoluter Mehrheit sein Mandat, Norika Creuzmann zieht für die Grünen erstmals in den Landtag ein, die SPD muss herbe Verluste einstecken, und die FDP landet sogar hinter der AfD.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) zeigt es an: Er holt bei den Erststimmen erneut die absolute Mehrheit.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) konnte mit 54 Prozent bei den Erststimmen fast genauso stark bei den Wählern punkten wie 2017 – damals holte er mit 56,3 Prozent das zweitbeste CDU-Ergebnis in NRW. Dass er trotzdem nicht rundum zufrieden war, lag denn auch weniger am eigenen Abschneiden als an der geringen Wahlbeteiligung: „Da hätte ich mir deutlich mehr gewünscht, aber der Ukrainekrieg überlagert derzeit vieles – auch die Landtagswahl.“