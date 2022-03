Warnstreiks bei H&M in Paderborn und Gütersloh

Beschäftigte der H&M-Filialen in Paderborn und Gütersloh sind an diesem Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi will den Druck auf die Modekette erhöhen für einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung. Wegen des wachsenden Onlinehandels seien 2021 auch in OWL zwei Filialen geschlossen worden: der Kinder-Store in Bielefeld und die H&M-Filiale in Herford.

In sieben verbliebenen Stores der schwedischen Modekette in OWL (Bielefeld, Paderborn, Gütersloh, Detmold, Höxter, Minden und Bad Oeynhausen) sind rund 250 Beschäftigte tätig. H&M verlange von den überwiegend in Teilzeit aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern maximale Flexibilität, beklagt Verdi. Im vergangenen Jahr seien zahlreiche Beschäftigte im Rahmen eines „Freiwilligenprogramms“ ausgeschieden, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Nina Begemann. Betroffen habe dieses vor allem „junge Frauen mit Erziehungspflichten, die festgelegte Arbeitszeiten benötigen“. Die Stellen seien nicht nachbesetzt worden. „Die verbleibenden Stores sind chronisch unterbesetzt. Gleichzeitig ist in den Filialen kein guter Service für die Kundinnen und Kunden mehr möglich. Das ist bei H&M Strategie: Die Schweden wollen immer mehr Umsätze ins Internet verlagern.“

Die Gewerkschaft fürchtet mit der fortschreitenden Digitalisierung weiteren Arbeitsplatzabbau und eine erneute Welle von Filialschließungen. „Die Digitalisierung soll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, nicht sie ersetzen“, sagt Begemann: „Wir haben nichts dagegen, wenn neue Vertriebswege eröffnet und neue Strategien ausprobiert werden. Aber das darf nicht ohne oder gegen die Beschäftigten passieren!“

Die Gewerkschaft fordert nun eine Beteiligung am Zukunftskonzept der Modekette, „um Lösungen zu finden, die auch im Interesse der vorwiegend weiblichen Beschäftigten liegen. Deshalb streiken wir heute am Weltfrauentag für einen Digitalisierungstarifvertrag bei H&M. Die Beschäftigten brauchen eine Perspektive“, fordert Begemann. Schon bislang habe H&M die Belegschaft immer lange im Ungewissen gelassen und dann kurzfristig vor vollendete Tatsachen gestellt.

Laut Verdi eingeschränkter Betrieb in Warnstreik-Filialen

Am 1. März hatte es laut der Gewerkschafterin ein erstes Gespräch zwischen dem Unternehmen und Vertretern der Verdi-Bundestarifkommission gegeben – das sei weitgehend ergebnislos geblieben. Es brauche umfassenden Gesundheitsschutz, Schutz der Einkommen, Qualifizierungsangebote, Schutz vor gefährlicher Überlastung und gesundheitsförderliches Führen. Die Zukunft von H&M dürfe nicht zu Lasten der Existenz und Gesundheit der Beschäftigten gehen, erklärte die Gewerkschafterin.

Am Warnstreik in Bielefeld beteiligten sich 16 Beschäftigte der beiden H&M-Filialen in Paderborn und Gütersloh. In beiden Stores sei der Betrieb deshalb nur eingeschränkt möglich gewesen, teilte Begemann mit. Die H&M-Mitarbeiter gesellten sich zunächst zu den Streikenden der Sozial- und Erziehungsberufe und verteilten anschließend in der Bielefelder Innenstadt anlässlich des Frauentages Rosen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft an diesem Dienstag nicht nur Beschäftigte von H & M, sondern auch Kita-Mitarbeiter zum Streik auf.