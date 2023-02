Warum die Römer-Lippe-Route für den Tourismus im Kreis Paderborn so wichtig ist

Delbrück/Paderborn/Bad Lippspringe/Schlangen

Warum sind Sie mit dem Fahrrad unterwegs, wie weit fahren Sie und wo fahren Sie hin? Diese Fragen stellte die Ruhr Touristik im vergangenen Jahr 2250 Radfahrern an der Römer-Lippe-Route, unter anderem auch an einer Messstation in Bad Lippspringe. Die Route führt von Schlangen über Paderborn nach Delbrück und von dort weiter an den Niederrhein.