„Warum macht Herr Putin das?“

Die einen sind gut informiert, die anderen manipuliert. Die einen sind zu klein, um Details zu verstehen, die anderen groß genug, um klare Antworten zu erwarten. Beim Thema Ukraine-Krieg stehen die Schulen im Kreis Paderborn vor einer großen Aufgabe. Diese Zeitung hat nachgefragt, welche Rolle der Krieg in Europa in den Klassenzimmern spielt.

Krieg in der Ukraine: Wie Schulen im Kreis Paderborn das Thema auffangen

Der Ukraine-Krieg beschäftigt viele Schüler in Deutschland. Davon weiß Lothar Schlegel, Leiter der

„Bei uns kommen viele Kinder von Informationen belastet in die Schule“, sagt Lothar Schlegel, Leiter der Friedrich-Spee-Gesamtschule in Paderborn. In seinen Klassenzimmern sitzen auch russische und ukrainische Schüler.