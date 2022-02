Kreistag informiert sich über das geplante Luftfahrt-Innovationszentrum am Flughafen Paderborn/Lippstadt in Büren-Ahden

Paderborn/Büren

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt soll künftig nicht nur mit Urlaubs- oder Businessflügen in Verbindung gebracht werden, sondern hier in der Region tätigen Firmen auch als Innovationszentrum dienen. Was sich hinter dieser Idee verbirgt, ist den Mitgliedern des Kreistages in ihrer Sitzung am Montag erläutert worden.

Von Ingo Schmitz