Wenn der Vater mit dem Sohne

Lothar und Thilo Pohlschmidt hätten auch „Singin‘ in the Rain“ anstimmen können. „Der Regen kann nicht lange dauern“, versprach Sohn Thilo und irrte sich.

Dass am Donnerstagabend die Stimmung vor der Bühne an der Stadtbibliothek trotzdem nicht absoff, lag an der sehr unterhaltsamen musikalischen Zeitreise von Vater und Sohn und daran, dass Konzerte der Pohlschmidts wie Familientreffen sind. Man kennt sich, reicht Chips und Erdnüsse weiter und trinkt Sekt aus Deutschland-Pappbechern.