Carsten Linnemann: „Wenn die Chemie kein Gas hat, war es das“

Zum ersten Mal in seiner politischen Laufbahn ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann aus Paderborn in der Opposition. Ein Gespräch auch darüber, wie man als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender damit umgeht.

Sind Sie zufrieden mit der Performance Ihrer Partei in der Opposition?

Carsten Linnemann: Ja. Natürlich sorgt der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen dafür, dass die Bürger zuerst auf die Regierung schauen. Das macht es für uns als Opposition nicht einfacher, aber wir haben jetzt in der Partei und in der Bundestagsfraktion wieder eine klare Führung. Ich finde, dass Friedrich Merz sich im Parlament hervorragend schlägt und wir eine sehr konstruktive Oppositionsarbeit machen.