Endlich wieder Sternsingen: Nach zweijähriger Zwangspause konnten in diesem Jahr auch im Kreis Paderborn und in Schlangen wieder zahlreiche Kinder aus den unterschiedlichen Gemeinden von Tür zu Tür ziehen.

Am ersten Wochenende des Jahres teilten viele Kinder den Segen mit den Menschen in ihrem Ort. Unter dem diesjährigen Motto der Dreikönigsaktion „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“, sammelten die Sternsinger Spenden, um benachteiligte Kinder zu unterstützen.

Das gesammelte Geld kommt in diesem Jahr dem Kinderschutz in Indonesien zugute. Die gesamte Spendenaktion läuft über das Missionswerk, welches sich über Verbindungsstellen Gemeinden aussucht und so Geld zentral gesammelt weiterleitet.

Paderborn-Marienloh

Rund 50 Mädchen und Jungen zogen am Samstag, 7. Januar, als Sternsinger durch Marienloh. Sie brachten den Segen zum Neuen Jahr und baten um Spenden. Genau 5725,37 Euro landeten in den Sammelbüchsen. Das ist das höchste je in Marienloh erzielte Ergebnis. Dazu kamen etliche Kilos an Süßigkeiten, welche die Kinder zum größten Teil der Paderborner Tafel spendeten. Im Abschlussgottesdienst dankten Prof. Meyer zu Schlochtern sowie Gemeindereferentin Christine Sosna den Sternsingern und allen weiteren Beteiligten für ihr großes Engagement.

Die Sternsinger ziehen durch den Kreis Paderborn Delbrück-Steinhorst: 15 Sternsinger zogen durch Steinhorst von Haus zu Haus. Foto: Christoph Born In der Gemeinde Ostenland machten sich 75 Sternsinger auf den Weg. Diese sammelten für die diesjährige Aktion 8.500 Euro. Foto: Dieter Steg Die Sternsinger der Pfarrei Heiliger Martin Schloß Neuhaus waren in Sennelager, Schloß Neuhaus, Sande und Mastbruch unterwegs Foto: privat/ Pfarrei Heiliger Martin Schloß Neuhaus Rund 50 Mädchen und Jungen zogen als Sternsinger durch Marienloh Foto: privat/ St. Joseph Marienloh Die zahlreichen Sternsinger der Gemeinde Schlangen besuchten dann 150 Haushalte. Foto: Phil Hänsgen Die Sternsinger der Pfarrei St. Johannes Baptist (Pastoralverbund Elsen-Wewer-Borchen). Foto: privat/ Pfarrei St. Johannes Baptist Paderborn-Dahl, 54 Kinder sind in Dahl unterwegs gewesen, um den Segen im Rahmen der Sternsinger-Aktion zu den Dahler Bürgern zu bringen. Foto: St. Margaretha (Dahl) 40 Sternsinger zogen mit ihren Begleitungen durch Boke. Foto: St. Landolinus Boke In den zum Pastoralverbund Büren zugehörigen Gemeinden St. Antonius Eins, Steinhausen und St. Aloysius Eickhoff waren nach der Aussendungsfeier rund 45 Kinder und Jugendliche unterwegs. Foto: Pastoralverbund Büren 35 Kinder haben sich als Sternsinger am vergangenen Sonntag in Thüle auf den Weg gemacht, um den Segen Gottes zu den Häusern zu bringen und dabei für Kinder in Indonesien und weltweit Spendengelder zu sammeln 35 Sternsinger ziehen durch Thüle Foto: Mechthild Votsmeier

Wewer

Zahlreiche Kinder aus der Pfarrei St. Johannes (Pastoralverbund Elsen-Wewer-Borchen) brachten den Menschen den Segen „Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus – an die Türen. Parallel sammelten auch sie Spenden, mithilfe derer verschiedenste Hilfsprojekte in Indonesien unterstützt werden.

Delbrück-Steinhorst

In Steinhorst haben 15 Sternsinger wieder Geld für bedürftige Kinder gesammelt, die vermutlich genauso alt sind wie die Sternsinger selbst. Insgesamt wurden 1908,55 Euro eingesammelt.

Delbrück-Boke

Durch Boke zogen rund 40 Sternsinger mit ihren Begleitungen, den Sternen, Klebeschildern und Kreide, um den Segen von Pastor Haase, der im Aussendungsgottesdienst gespendet wurde, in und an den Häusers weiterzutragen. Ein Ausklang fand am Nachmittag im Pfarrheim statt. Bei einer Stärkung mit Getränken und Hot Dogs ließen die Sternsingerinnen und Sternsinger den Tag Revue passieren. Auf die rund 5100 Euro Spenden waren die Kinder sehr stolz.

Paderborn-Dahl

54 Kinder sind am Sonntag, 8. Januar, in Dahl unterwegs gewesen, um den Segen im Rahmen der Sternsinger-Aktion zu den Dahler Bürgern zu bringen. Hierbei kamen mehr als 6000 Euro zusammen.

Pastoralverbund Büren

In den zum Pastoralverbund Büren zugehörigen Gemeinden St. Antonius Eins, Steinhausen und St. Aloysius Eickhoff waren nach der Aussendungsfeier rund 45 Kinder und Jugendliche unterwegs, um die Häuser zu segnen und um Spenden für benachteiligte Kinder zu bitten. Dabei wurde auch das in Steinhausen ansässige Seniorat besucht. Das Sternsingen endete mit einem gemeinsamen Ausklang im Pfarrheim.

Ostenland

In der Gemeinde Ostenland machten sich gleich 75 Kinder aller Altersgruppen auf den Weg, um die frohe Botschaft an den Haustüren zu verkünden und in die Familien zu tragen. Aufgeteilt in 18 Gruppen, wurde diesmal in traditioneller Art an den Türen in der Gemeinde der Segen angebracht. Vikar Ralf-Josef Frenzel lobte das große Engagement aller bei der Vorbereitung zu diesem Tag. „So berichten die drei Könige von einem besonderen Ereignis, und folgten einem hellen Stern. Auch die Sternsinger heute folgen einem Stern und stärken und schützen so die bedürftigen Kinder in der Welt“, so der Geistliche, der die Gegenstände wie Kreide und Sterne zur Aussendung segnete. Bis Ende des Tages konnte die Summe von 8500 Euro gesammelt werden.

Pfarrei Heiliger Martin Schloß Neuhaus

Viele Kinder und Familien zogen am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Januar, durch Sennelager, Schloß Neuhaus, Sande und Mastbruch. In diesem Jahr war die Spendenbereitschaft besonders hoch, insgesamt sind rund 28.000 Euro zusammengekommen. So hoch war die Spendensumme noch in keinem Jahr. Weiterhin kommen jeden Tag noch zusätzliche Spendenumschläge an.

Den Segensaufkleber können Interessierte sich noch als „Segen to go“ (Segenspakete in Geschäften von Schloß Neuhaus) bis Ende Januar 2023 selbst abzuholen: Rewe (Hatzfelderstr. 18 und Dubelohstr. 105), Literafee (Hatzfelderstr. 2a), Easy PBS (Bielefelder Str. 5), Lampskemper (Residenzstr. 6), Bären-Apotheke (Bielefelder Str. 9), Mühlen-Apotheke am Mühlenhof (Schloßstr. 10). Auch in den Kirchen können Sie noch Segensaufkleber mitnehmen.

Spenden können im Zentralen Pfarrbüro oder nach den Gottesdiensten in den Sakristeien abgegeben werden. Am Sonntag, 15. Januar, um 10.30 Uhr wird mit allen Sternsingerkindern und Helfern ein Dankgottesdienst in St. Michael Sennelager gefeiert. Die Musikgruppe „Kreuz und Quer“ begleitet diesen Gottesdienst.

Salzkotten-Thüle

35 Kinder haben sich als Sternsinger am Sonntag, 8. Januar, in Thüle auf den Weg gemacht, um den Segen Gottes zu den Häusern zu bringen und dabei für Kinder in Indonesien und weltweit Spendengelder zu sammeln. Dabei sind 5001,58 Euro zusammengekommen. Die Kinder und Organisatoren bedanken sich für die herzliche Aufnahme in vielen Häusern, die große Spendenbereitschaft für das Projekt und für die vielen Süßigkeiten. Einen Teil der Süßigkeiten haben die Kinder an die Tafel in Salzkotten weiter gespendet.

Schlangen

Die Sternsinger in Schlangen besuchten 150 angemeldete Haushalte in allen Ortsteilen, um an den Haustüren ihren Segen zu überbringen. Insgesamt 2082,05 Euro konnten die Sternsinger in diesem Jahr in der Gemeinde Schlangen für den guten Zweck sammeln.

Die 18 Sternsinger von 9 bis 16 Jahren machten sich in sechs Dreiergruppen von der Marienkirche, wo Kreide und Aufkleber gesegnet wurden, auf den Weg. Auf die Bedeutung der Aktion wies die Gemeindereferentin Joana Drießen in ihrer Ansprache noch einmal hin: „Es ist mutig, was ihr macht, da viele Menschen momentan nicht wissen, was sie mit Gott und der Kirche zu tun haben. Wenn sie jüngere Leute wie euch sehen, dann überlegen sich vielleicht einige, ob man nicht wieder zurückkehren möchte.“